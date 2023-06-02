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В России придумали новый вид спирта для водки

В России придумали новый вид спирта для водки

Российский производитель анонсировал выпуск водки с новым видом спирта «Классический». Как сообщает издание MAXIM, отличаться от своих конкурентов новый напиток будет тем, что используемый спирт будет лучше сохранять аромат и вкус первоначального сырья.

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