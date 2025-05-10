В Госдуме предложили удвоить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Депутаты Госдумы направили в правительство РФ законопроект, предусматривающий двукратное увеличение ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, а также полную компенсацию их расходов на жилищно-коммунальные услуги.
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