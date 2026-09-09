Сотрудница полиции пострадала в аварии с BMW в Москве

"112" Сотрудница полиции пострадала в результате ДТП на Мичуринском проспекте в столице. Служебная машина на полном ходу влетела в BMW, которая завершала разворот.
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