Третий глаз: шесть признаков, что вы можете открыть его

Меняться духовно тяжело, но интересно и полезно Во многих восточных духовных традициях считается, что третий глаз, расположенный в середине лба, — это ворота к интуитивным способностям и выходу сознания на новый уровень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии