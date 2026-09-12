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Более 700 юных музыкантов прошли через проект "Река талантов" за 20 лет

Более 700 юных музыкантов прошли через проект "Река талантов" за 20 лет

РЕН ТВ В Петербурге завершился сезон проекта "Река талантов", который почти 20 лет назад придумал виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин.

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