Российский посол выступил с жестким заявлением в адрес Госдепа по поводу нарушения прав человека в Чечне

Посол Анатолий Антонов назвал распространение через СМИ высказывания сотрудников Госдепа США о якобы массовых нарушениях прав человека в Чечне, одним из способов информационной войны против России и опроверг это утверждение, в Facebook российского посольства в Вашингтоне появилась запись следующего содержания: «Мы рассматриваем претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых «репрессиях» в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны».