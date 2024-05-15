Робот «Скорпион М» подорвал позицию ВСУ

/mediafiles/2024/05/skorpion-m-kranogorovka.mp4 Подрыв позиции ВСУ с помощью робота-камикадзе «Скорпион М» (с) Кадры сообщества Народная милиция ДНР Российские военные в районе города Красногоровка применили наземный робототехнический комплекс «Скорпион М» для подрыва позиции украинских войск в лесополосе.
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