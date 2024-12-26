Мужчина под воздействием украинских мошенников пытался сжечь военкомат

25 декабря вечером в здание военного комиссариата в Гусь-Хрустальном во Владимирской области врезался автомобиль, потом транспортное средство было подожжено водителем, сообщил глава города Алексей Соколов.
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