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Царьград

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Рогов: Киевская власть лукавит о перемирии на фоне катастрофы на фронте

Рогов: Киевская власть лукавит о перемирии на фоне катастрофы на фронте

Владимир Рогов назвал заявления Киева о готовности к перемирию лукавством. На встрече в Саудовской Аравии США и Украина обсудили 30-дневный режим прекращения огня, но Россия сомневается в его искренности и требует долгосрочного мира.

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