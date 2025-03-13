Патрушев: Финляндия превращается в плацдарм для агрессии против России

Территория Финляндии постепенно превращается в плацдарм для агрессии Запада против России. Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
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