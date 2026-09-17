Сейм Латвии проголосовал за повышение тарифов на транзит зерна из России

Сейм Латвии проголосовал за поправки, разрешающие повышение тарифов на транзит зерна из России. Заседание парламента республики состоялось 17 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Греф назвал день ...
- СТ ВСУ атаковали авт...
- Греф назвал день ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым