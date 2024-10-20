Минобрнауки предлагает образовательные кредиты под 3% на приоритетные специальности Ольга ВайленкоВ контексте модернизации системы образования и поддержки ключевых направлений подготовки студентов Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выдвинуло предложение о предоставлении образовательных кредитов под 3% годовых для абитуриентов, поступающих на приоритетные специальности.