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ИА Регнум

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Семь зданий УИК повреждены в приграничье Брянской области из-за атак ВСУ

Семь зданий УИК повреждены в приграничных районах Брянской области из-за атак украинской армии. Об этом 20 сентября сообщил глава избиркома региона.

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