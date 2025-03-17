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Украинские военные переодеваются в русских солдат для бегства из Суджи

Украинские военные переодеваются в русских солдат для бегства из Суджи

Украинские военные маскируются под русских солдат, чтобы покинуть Суджу Курской области. Журналист Кости Хейсканен сообщает о ситуации в городе после семимесячной оккупации и гуманитарной помощи от русских бойцов.

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