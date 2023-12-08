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Крым Оперативный

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Крым Оперативный

Крым Оперативный

Этой ночью в Симферополе произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь по улице Самокиша от улицы Пушкина - в направлении улицы Севастопольской, на регулируемом перекрестке проспект Кирова и улица Самокиша допустил столкновение с полициеским «УАЗ Патриот».

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