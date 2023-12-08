Крым Оперативный

Этой ночью в Симферополе произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь по улице Самокиша от улицы Пушкина - в направлении улицы Севастопольской, на регулируемом перекрестке проспект Кирова и улица Самокиша допустил столкновение с полициеским «УАЗ Патриот».