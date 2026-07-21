У молодежи стали чаще диагностировать заболевания, типичные для пожилых людей

У молодежи все чаще находят гипертонию, диабет и проблемы с суставами На пресс-конференции в российской столице академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил тревожную тенденцию: диабет второго типа, деменция и болезни опорно-двигательного аппарата стали все чаще встречаться у молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии