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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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У молодежи стали чаще диагностировать заболевания, типичные для пожилых людей

У молодежи стали чаще диагностировать заболевания, типичные для пожилых людей

У молодежи все чаще находят гипертонию, диабет и проблемы с суставами На пресс-конференции в российской столице академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил тревожную тенденцию: диабет второго типа, деменция и болезни опорно-двигательного аппарата стали все чаще встречаться у молодежи.

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