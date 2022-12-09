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В этой статье поговорим о старте производства автомобильного завода Москвич

В этой статье поговорим о старте производства автомобильного завода Москвич

﻿﻿Здравствуйте, дорогие читатели! 23 ноября 2022 года состоялось очередное знаковое событие для российского автомобилестроения — Московский автомобильный завод «Москвич» запустил производство, поэтому поговорим о том, насколько ожидания совпали с реальностью.

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