Премьер Госсовета КНР встретился с делегацией Ассоциации содействия развитию международной торговли Японии

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в Доме народных собраний в Пекине провел встречу с делегацией Ассоциации содействия развитию международной торговли Японии во главе с ее председателем Еохэем Коно.