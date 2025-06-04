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Китай

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Премьер Госсовета КНР встретился с делегацией Ассоциации содействия развитию международной торговли Японии

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в Доме народных собраний в Пекине провел встречу с делегацией Ассоциации содействия развитию международной торговли Японии во главе с ее председателем Еохэем Коно.

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