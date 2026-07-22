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В Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили

В Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили

В Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили.  Ранее такие выплаты предоставлялись из средств регионального внебюджетного фонда, но затем были приостановлены — фонд исчерпал предусмотренные средства.

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