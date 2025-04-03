Слова из Священного писания находят подтверждение: археологи в ходе раскопок натолкнулись на остатки сада и места захоронения Иисуса Ольга БезродняяНедавние археологические раскопки в Иерусалиме открыли новую главу в изучении библейских событий.
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