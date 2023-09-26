Жамнов посетовал, что изменения в правилах дезориентируют хоккеистов

Трудности с изучением постоянно изменяющихся правил возникают у игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), 26 сентября посетовал в послематчевой беседе с журналистами главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов.
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