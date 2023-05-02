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Глава бюро канцелярии Дуды Пшидач: Польша в будущем может потребовать репарации от России

Глава бюро канцелярии Дуды Пшидач: Польша в будущем может потребовать репарации от России

Варшава в будущем может потребовать выплаты репараций от Москвы. Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил Марчин Пшидач, руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Анджея Дуды.

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