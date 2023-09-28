Тренер Гаджиев: перейти в Азию можно, если сразу допустят до всех соревнований

Заслуженный отечественный тренер Гаджи Гаджиев, работавший со многими клубами Премьер-лиги, а теперь являющийся президентом выступающего в первом дивизионе махачкалинского "Динамо", прокомментировал для "Газеты.
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