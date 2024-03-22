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Рогов указал на отток наемников из ВСУ из-за действий ВС России

Рогов указал на отток наемников из ВСУ из-за действий ВС России

Регулярные удары российской армии спровоцировали отток иностранных наемников из Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории оккупированной части Запорожской области, заявил 22 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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