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"Ну что вы там устроили?" Пескову опять весело

"Ну что вы там устроили?" Пескову опять весело

Параллели с ручкой Пугачевой так и возникают. Ну да, страна негодует, а ему смешно. - Что вы там устроили? - спросил он с заметной несерьёзной интонацией в голосе (так уверяют очевидцы).

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Комментарии
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НС
Надежда Савинкова
Выгнать всю шваль!!!
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42 мин.
Александр Штам
Народ  далеко не глупее власти ! Оценка и отношения будут выстраиваться сами собой !
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16 мин.
R
Rust72
&quot;артист словил пулю в бронежилет, причем обнаружил это далеко не сразу&quot; - 😂😂😂 вы думайте, что пишете😂😂😂
Ответить
12 мин.

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