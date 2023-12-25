Параллели с ручкой Пугачевой так и возникают. Ну да, страна негодует, а ему смешно. - Что вы там устроили? - спросил он с заметной несерьёзной интонацией в голосе (так уверяют очевидцы).
"Ну что вы там устроили?" Пескову опять весело
Комментарии
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НС
Надежда Савинкова
Выгнать всю шваль!!!
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42 мин.
Александр Штам
Народ далеко не глупее власти ! Оценка и отношения будут выстраиваться сами собой !
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16 мин.
R
Rust72
"артист словил пулю в бронежилет, причем обнаружил это далеко не сразу" - 😂😂😂 вы думайте, что пишете😂😂😂
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12 мин.
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