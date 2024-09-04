Volkswagen разработал кожзаменитель из конопли

Новый экологичный материал концерн Volkswagen намерен использовать в отделке машин с 2028 года. Новый материале отделки автомобильных интерьеров от Volkswagen, разработанный совместно со стартапом Revoltech GmbH, получил название LOVR (Leather-free, Oil-free, Vegan, Residue-based), что переводится как «без кожи, без нефти, веганский, на основе остатков».