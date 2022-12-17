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Вторая ракетка Эстонии Канепи не поддержала отстранение россиян от международных турниров

Вторая ракетка Эстонии Канепи не поддержала отстранение россиян от международных турниров

Победительница четырех турниров WTA в женском одиночном разряде Кайа Канепи выступила против недопуска российских спортсменов к участию в международных турнирах.

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