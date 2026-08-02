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Daily Storm

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В Омске силы ПВО отражают атаку дронов, губернатор Хоценко призвал жителей соблюдать правила безопасности

В Омске силы ПВО отражают атаку дронов, губернатор Хоценко призвал жителей соблюдать правила безопасности

Глава региона сообщил, что концерт на Соборной площади отмененСилы ПВО Министерства обороны России отражают атаку беспилотников на Омскую область, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

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