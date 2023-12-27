Steam раскрыл самые успешные игры за 2023 год — Baldur's Gate 3, Starfield, Cyberpunk 2077 и многие д...

Steam раскрыл самые успешные игры за 2023 год — Baldur's Gate 3, Starfield, Cyberpunk 2077 и многие другиеValve в «самый разгар» масштабной зимней распродажи Steam раскрыла рейтинги наиболее прибыльных и популярных игр в своём сервисе цифровой дистрибуции по итогам 2023 года.