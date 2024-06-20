СТАВКИ ВЫРОСЛИ: РОССИЯ МОЖЕТ ВЗЫСКАТЬ УЩЕРБ ОТ САНКЦИЙ, НАЧИНАЯ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН Похоже, что Россия затевает очень глобальную игру против коллективного Запада, причём настолько масштабную, что и Советский Союз, кажется, на такое не покушался.