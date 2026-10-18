Трамп опять высказался в своей социальной сети.Пространно так высказался, с оправданием, объяснением, обвинением, разочарованием и призывом.
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поржали с поручиком, - на тех уровнях не сердятся, там всё ровно.
"При этом Россия, несмотря ни на что, поставляет на мировой рынок миллионы баррелей дизельного топлива по низким ценам." ...то есть цены на жкх повышают для собственных граждан а дешевым дизелем спонсируем весь мир , это как понимать , это что за политическое безумие?