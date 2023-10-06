На родине режиссера знаменитого аниме установили семиметровое копье

В японском городе Убе, где родился режиссер знаменитого аниме «Евангелион» Хидэаки Анно, установили точную семиметровую копию «Копья Лонгина» — артефакта внеземного происхождения, играющего важную роль в сюжете произведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии