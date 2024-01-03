56 семей получили квартиры в Бухар-Жырауском и Нуринском районах

Перед Новым годом 56 семей из Бухар-Жырауского и Нуринского районов получили ключи от новых квартир. Жильё для очередников построено по программе «Нұрлы жер», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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