Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Евгений Балакин Теракты, произошедшие 23 июня в Севастополе (точнее — на пляже в Учкуевке на окраине города), Дербенте и Махачкале, унесли жизни более 20 человек (всего пострадало примерно 200 человек) и потрясли всю страну.