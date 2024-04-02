Швеция поднимает ставки

Вооруженный конфликт на Украине, новый раунд расширения НАТО, резкая милитаризация государств Евро-Атлантики стимулировали у ряда европейских стран стремление к обретению новой роли в международных процессах.
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