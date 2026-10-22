МОСКВА, 22 октября, ФедералПресс. На саммите ЕС в Брюсселе вспыхнул конфликт из‑за спора о легализации мигрантов: польский премьер Дональд Туск покинул зал, а Чехия и Венгрия отказались принимать решения без него – переговоры встали.