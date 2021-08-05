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Камбэк по-русски! Как наши волейболисты одержали выдающуюся победу над Бразилией и вышли в финал Олимпиады

Камбэк по-русски! Как наши волейболисты одержали выдающуюся победу над Бразилией и вышли в финал Олимпиады

В полуфинальном поединке олимпийского турнира в Токио российские волейболисты под руководством главного тренера Туомаса Саммельвуо снова обыграли Бразилию (первый раз – в групповом турнире) и теперь попробуют повторить золотой успех Лондона-2012.

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