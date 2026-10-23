МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых подразделений 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" на полигоне в Курской области отрабатывают работу в двойках, добиваясь взаимопонимания напарников без слов и жестов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым