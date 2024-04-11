Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Мордовией

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Мордовией

Прошедшей ночью украинские боевики пытались атаковать территорию России десятком беспилотников. По информации Минобороны РФ, противник запускал 12 беспилотников, два из которых ликвидированы над Мордовией.

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