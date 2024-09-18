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Не говоришь ты, за тебя скажут другие

Не говоришь ты, за тебя скажут другие. Но так, как им будет выгодно Чем хороши выходные? Тем, что иногда можно просто посмотреть телевизор.

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