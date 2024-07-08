3 июля в госрезиденции «Дяоюйтай» в Пекине состоялось второе пленарное заседание Совета старых друзей Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.

B его работе приняли участие ветераны дипломатической службы двух стран. Присутствовавший бывший член Госсовета КНР Дай Бинго, активный участник процесса советско-китайской нормализации в конце восьмидесятых годов прошлого века, отметил большую роль всех членов Совета в достижении нынешнего уровня отношений России и Китая.