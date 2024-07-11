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Саммит последнего шанса: в Саудовской Аравии прокомментировали встречу НАТО

Саммит последнего шанса: в Саудовской Аравии прокомментировали встречу НАТО

Украина в центре переговоров. и Пекин осуждает клевету НАТО Когда Владимир Зеленский согласился лично участвовать в саммите НАТО, его цель была ясна: убедить западных союзников согласиться с планом финансовой и военной поддержки Украины в долгосрочной перспективе, в рамках сделки, которая выдержит потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

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