Почему турбодвигателям нужно специальное масло

Почему обычное масло не подходит для турбомоторов. По мере ужесточения требований к экологическим нормам по всему миру, автопроизводители, в погоне за трендом по защите пингвинов в Антарктиде и борьбы за идеалы Греты Тунберг, всё чаще стали использовать в современных автомобилях малолитражные турбированные двигатели.
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