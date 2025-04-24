FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 904 подписчика

Почему турбодвигателям нужно специальное масло

Почему турбодвигателям нужно специальное масло

Почему обычное масло не подходит для турбомоторов. По мере ужесточения требований к экологическим нормам по всему миру, автопроизводители, в погоне за трендом по защите пингвинов в Антарктиде и борьбы за идеалы Греты Тунберг, всё чаще стали использовать в современных автомобилях малолитражные турбированные двигатели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх