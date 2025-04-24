Почему турбодвигателям нужно специальное масло

Почему обычное масло не подходит для турбомоторов. По мере ужесточения требований к экологическим нормам по всему миру, автопроизводители, в погоне за трендом по защите пингвинов в Антарктиде и борьбы за идеалы Греты Тунберг, всё чаще стали использовать в современных автомобилях малолитражные турбированные двигатели.