Депутат Слуцкий: замалчивание преступлений Украины является одним из видов соучастия

Руководитель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений украинских властей представляет собой один из видов соучастия.
Руководитель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений украинских властей представляет собой один из видов соучастия.
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