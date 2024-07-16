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У Джоша Кристофера 20 очков в 4-й четверти матча Летней лиги с «Тандер»

У Джоша Кристофера 20 очков в 4-й четверти матча Летней лиги с «Тандер»

Защитник «Хит» Джош Кристофер записал на свой счет 20 очков в четвертой четверти. Всего на счету 24-го номера драфта-2021 23 очка (8 из 11 с игры), 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 21 минуту.

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