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Русская весна

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ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро

ЕС выделит Ливану 30 миллионов евро

ЕС выделит дополнительную гуманитарную помощь Ливану в 30 миллионов евро на фоне эскалации конфликта, говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

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