Бреннан: ISU не дал ответа о возможном лишении России медали ОИ-2022 в пользу Канады

Американская журналистка Кристи Бреннан заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) никак не объяснил тот факт, что бронзовую медаль командного турнира на Олимпиаде — 2022 получили российские фигуристы.
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