Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Boris Voronin
    Хохляндия сегодня это поколение зомбированных психопатов в мозгах которых засела мысль о превосходстве их дебильной н...Да прибудут с вам...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    👍👍👍Пентагон не может...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    АФтар хитро...опый деятель с двойным дном. Тут же обосрал Иран, который четко сказал когда будет бить , куда и просто...Пентагон не может...

Космическая гонка началась, фаворит — Китай

Космическая гонка началась, фаворит — Китай

Китай намерен отправить тайконавтов на Луну в 2029, через пять лет. Технологическая база у Китая есть, промышленность развита, бюджеты выделены, китайская лунная программа успешно развивается уже много лет.

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