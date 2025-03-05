"Не рубить махом". Эксперты оценили идею депутата ГД о запрете воскресной продажи алкоголя

Собеседники amic.ru считают, что ограничения дадут стимул теневому рынку спиртного и принесут обратный эффект Предложение запретить продажу алкоголя в воскресенье в случае его принятия станет избыточным ограничением, которое не даст позитивных результатов, а приведет к росту производства и реализации нелегальной спиртосодержащей продукции, заявил amic.