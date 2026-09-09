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Царьград

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Польша и США подписали соглашение о кредитах на $4 млрд

Польша и США подписали соглашение о кредитах на $4 млрд

Польша и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на $4 млрд. В церемонии приняли участие польские представители и заместитель госсекретаря США, подтвердив, что это шестое кредитное соглашение для закупки американских вооружений.

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